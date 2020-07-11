 
مباشر
عاجل
المكسيك تسجل 6891 إصابة جديدة و665 وفاة بفيروس كورونا

لأول مرة منذ 17 عاما.. محكمة أمريكية توقف حكم إعدام فدراليا

أخبار العالم

لأول مرة منذ 17 عاما.. محكمة أمريكية توقف حكم إعدام فدراليا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oaeo

أوقفت محكمة في ولاية إنديانا الأمريكي تنفيذ حكم فدرالي بالإعدام، وذلك لأول مرة منذ 17 عاما.

وأصدرت القاضية جين ماغنوس ستينسون قرارا بوقف تنفيذ حكم الإعدام بسبب وباء فيروس كورونا، حتى تضمن السلطات الفدرالية الظروف الملائمة لتنفيذ الحكم، وذلك بطلب من أهالي ضحايا الجريمة.

وتم وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المدعو دانييل لويس لي، العضو في إحدى الجماعات العنصرية، المدان في عام 1999 بقته أسرة من 3 أشخاص، بمن فيهمم طفلة عمرها 8 سنوات.

وكان من المتوقع تنفيذ إعدامه في مدينة تير هاوت بولاية إنديانا يوم 13 يوليو الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن هناك مدانين اثنين آخرين ينتظران تنفيذ حكم الإعدام بحق كل واحد منهما الأسبوع المقبل. وهما ويسلي آيرا بيركي المدان باغتصاب وقتل فتاة عمرها 16 سنة وكيث دواين نيلسون المدان باختطاف واغتصاب وقتل طفلة عمرها 10 سنوات.

يذكر أن المدعي العام الأمريكي ويليام بار العام أعلن الماضي استئناف السلطات الفدرالية تنفيذ أحكام الإعدام، بعد أن كان إصدار تلك الأحكام من اختصاص سلطات الولايات. وتطبق 28 ولاية أمريكية من أصل الـ 50 عقوبة الإعدام في الوقت الحالي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا