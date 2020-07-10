السلطات الأمريكية تتهم أستاذا جامعيا بإهدار منح حكومية لصالح الصين

اتهمت السلطات الأمريكية الأستاذ في جامعة ولاية أوهايو، سون غو تشين، بإهدار منح حكومية بطريقة غير مناسبة لمصلحة الصين.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية، في بيان أصدرته الخميس، أن سون غو تشين، البالغ 57 عاما من عمره، حصل منذ بعض الوقت من قبل معاهد الصحة الوطنية في الولايات المتحدة منحة بمبلغ 4.1 مليون دولار، قائلة إنه استخدم هذه الأموال في أعماله العلمية في مجال طب الأمراض المفصلية والمناعة بالصين.

وشددت وزارة العدل على أن الباحث المتهم قدم معلومات كاذبة تحدث فيها عن غياب أي اتصالات لديه مع الصين خلال عمله في عدة مراكز أبحاث أمريكية، بما في ذلك جامعة ولاية أوهايو.

وتم احتجاز سون غو تشين يوم 22 مايو 2020 في ألياسكا وهو في طريقه إلى الصين، وتم توجيه اتهامات إليه في اليوم التالي، إلا أن هذه المعلومات لم يتم كشفها حتى الآن، ويواجه الأستاذ الجامعي احتمال سجنه مدة 10 سنوات.

المصدر: وكالات