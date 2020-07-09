بايدن يتعهد في حال فوزه بتوفير 5 ملايين وظيفة إضافية في الولايات المتحدة

تعهد المرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، في حال فوزه، بإنفاق 700 مليار دولار على المنتجات الأمريكية والأبحاث الصناعية.

وقال بايدن إن ذلك سينشئ وظائف جديدة مدفوعة الأجر لنحو 5 ملايين شخص في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد.

وصرح في كلمة تضمنت الخطوط العريضة للخطة قرب بلدة سكرانتون التي أمضى طفولته فيها بشمال شرق بنسلفانيا: "سينصب تركيزي على الأسر الكادحة أسر، الطبقة الوسطى التي أنحدر منها هنا في سكرانتون، لا طبقة المستثمرين الأثرياء ليسوا هم من يحتاجني، بل الأسر الكادحة".

وحوت المقترحات تفاصيل جديدة وتكلفة أعلى لسياسات تعاف اقتصادي ستتكلف تريليونات الدولارات يتعهد نائب الرئيس السابق بتطبيقها إذا فاز على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر.

ويكابد الاقتصاد الأمريكي إغلاقات متكررة من جراء تفشي فيروس كورونا، بينما صرف رقم قياسي بلغ 32.9 مليون شخص شيكات إعانة البطالة في الأسبوع الثالث من يونيو، حسبما أظهرته بيانات وزارة العمل يوم الخميس.

المصدر: رويترز