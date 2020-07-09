نيجيريا.. مقتل 35 جنديا في كمين نصبه مسلحون شمال شرقي البلاد

أسفر هجوم شنه مسلحون متطرفون في شمال شرق نيجيريا عن مقتل وفقدان العشرات من جنود الجيش الحكومي، حسبما أوردت "فرانس برس"، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر أمنية محلية.

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وقال أحد المصادر إن "35 جنديا قتلوا وأصيب 18 بجروح، وفقد 30 آخرون"، جراء الاعتداء الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، مرجحا أن إرهابيين من تنظيم "الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا" هم الذين يقفون وراء الهجوم.

وأشار المصدر نفسه إلى أن المهاجمين نصبوا كمينا على الطريق الرابط بين مدينتي دامبوا ومايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.

وفي ربيع العام 2015، أعلن جزء من مسلحي جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، التي تعمل في نيجيريا منذ العام 2002، الانضمام إلى تنظيم "داعش" وتأسيس تنظيم آخر تحت اسم "الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا".

وخلال الأشهر الأخيرة، نفذ مسلحو التنظيمين هجمات مشتركة عدة استهدفت القوات الحكومية ومنشآت مدنية في نيجيريا.

المصدر: تاس