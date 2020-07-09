الصين تدين قرارات أستراليا بشأن هونغ كونغ وتهدد بالرد

دانت الصين قرار أستراليا تقديم ملاذ آمن لآلاف من مواطني هونغ كونغ المقيمين على أراضيها، وتعليق اتفاق لتسليم الملاحقين، كما هددت بكين بالرد على هذه الإجراءات.

واعتبرت وزارة الخارجية الصينية الإجراءات، التي اتخذتها أستراليا "تدخلا سافرا" في شؤونها الداخلية.

وقالت السفارة الصينية في كانبيرا في بيان، إن "تصريحات أستراليا والإجراءات المعلنة هي انتهاك للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية، وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للصين".

وأعرب المتحدث باسم السفارة عن إدانة بلاده الشديدة للإجراءت، التي أعلنتها أستراليا، مؤكدا أن الصين تحتفظ لنفسها بحق الرد واتخاذ إجراءات جوابية.

وكانت الحكومة الأسترالية قد أوصت مواطنيها، أمس الأربعاء، بعدم السفر إلى هونغ كونغ، بالأخص بعد إقرار الصين قانون الأمن الوطني الذي وصفته كانبيرا بـ "الغامض".

ونصحت أستراليا مواطنيها القاطنين في هونغ كونغ بالتفكير في مغادرتها، وذلك بسبب مخاطر قد تهددهم بالاعتقال بعد دخول قانون الأمن القومي الصيني حيز التنفيذ.

وعلقت أستراليا العمل بمعاهدة تبادل المطلوبين مع هونغ كونغ، ومددت صلاحية التأشيرات الممنوحة لأبناء هونغ كونغ الموجودين على أراضيها.

المصدر: وكالات