أستراليا تحذّر رعاياها في هونغ كونغ من خطرالاعتقال بموجب قانون الأمن الجديد

حذّرت أستراليا الخميس رعاياها المقيمين في هونغ كونغ من خطر تعرضهم للاعتقال بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المدينة مؤخرا، معتبرة أنّ بنود هذا القانون "مبهمة".

وفي التحذير الذي نشر اليوم الخميس، أكدت وزارة الخارجية الأسترالية أن القانون الجديد الذي تريد الصين فرضه على هونغ كونغ "يمكن تفسيره بشكل واسع"، مما يمكن أن يعرّض الأستراليين المقيمين في المستعمرة البريطانية السابقة للملاحقة في الصين القارية.

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وبعدما أشارت إلى أن الطريقة التي سيطبق فيها هذا النص وما يغطيه "ليست واضحة بعد"، رأت الوزارة أن الأستراليين "قد يواجهون خطرا متزايدا للتوقيف لأسباب تتعلق بالأمن القومي حددت بشكل مبهم". وأضافت: "يمكن أن تخالفوا القانون بدون أن تتعمدوا القيام بذلك".

كما أصدرت الوزارة تحديثا لإرشادات السفر إلى هونغ كونغ حضّت فيه الرعايا الأستراليين المقيمين في المدينة الصينية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي على "إعادة النظر بحاجتهم للبقاء في هونغ كونغ إذا كانت لديهم أي بواعث قلق من القانون الجديد".

واتخذت أستراليا إجراءات مماثلة بعد قمع السلطات الصينية تظاهرات ساحة تيان أنمين في بكين في 1989.

وكانت أستراليا حذرت أيضا يوم الثلاثاء رعاياها من خطر "اعتقال تعسفي" إذا توجهوا إلى الصين، في أجواء من التوتر المتصاعد بين البلدين. وردت بكين بالتأكيد على أنه "ليس لدى الأجانب في الصين ما يخشونه طالما أنهم يحترمون القانون".

المصدر: أ ف ب