دبي تستقبل القادمين بملصق خاص على جوازات السفر

بدأت دبي استقبال زوارها بعد إعادة حركة الطيران التي توقفت بسبب جائحة كورونا، لتستقبل القادمين بملصق خاص يتم وضعه على جوازات سفرهم لدى دخولهم البلاد.

وبحسب البيان الصادر عن حكومة دبي، نشرته على صفحتها الخاصة على "تويتر"، فإن المدينة بدأت استقبال زوارها يوم الثلاثاء 7 يوليو، مع تطبيق إجراءات إحترازية ووقائية لضمان الصحة والرفاهية للزوار.

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وأطلقت المدينة ملصقا خاصا لجوازات السفر بهذه المناسبة، كنوع من الترحيب بزوارها والعائدين إليها، ويحمل الملصق عبارة كتب فيها: "نرحب بكم مجدداً في بلدكم الثاني".

كما نشر الموقع الرسمي للإدارة العامة لإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مقطعا مصورا يظهر جانبا من استقبال مأموري الجوازات في مطارات دبي للزوار والمقيمين.

هذا وكان المجلس العالمي للسفر والسياحة قد منح دبي في وقت سابق ختم السفر الآمن وذلك بناء على الإجراءات الصارمة وبروتوكلات السلامة والصحة العامة التي تتبعها المدينة.

المجلس العالمي للسفر والسياحة يمنح #دبي ختم السفر الآمن وذلك بناءً على الإجراءات الصارمة وبروتوكلات السلامة والصحة العامة التي تتبعها المدينة خاصة وهي تستعد لاستئناف استقبال الزوار الدوليين مجدداً في السابع من يوليو الجاري. pic.twitter.com/RAyxr6XP33 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 3, 2020

المصدر: وكالات