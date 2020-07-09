 
مباشر

دبي تستقبل القادمين بملصق خاص على جوازات السفر

أخبار العالم

دبي تستقبل القادمين بملصق خاص على جوازات السفر
مطار دبي - صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o9uy

بدأت دبي استقبال زوارها بعد إعادة حركة الطيران التي توقفت بسبب جائحة كورونا، لتستقبل القادمين بملصق خاص يتم وضعه على جوازات سفرهم لدى دخولهم البلاد.

وبحسب البيان الصادر عن حكومة دبي، نشرته على صفحتها الخاصة على "تويتر"، فإن المدينة بدأت استقبال زوارها يوم الثلاثاء 7 يوليو، مع تطبيق إجراءات إحترازية ووقائية لضمان الصحة والرفاهية للزوار.

إقرأ المزيد
"الإمارات" تستأنف خدماتها إلى 10 مدن جديدة

وأطلقت المدينة ملصقا خاصا لجوازات السفر بهذه المناسبة، كنوع من الترحيب بزوارها والعائدين إليها، ويحمل الملصق عبارة كتب فيها: "نرحب بكم مجدداً في بلدكم الثاني".

كما نشر الموقع الرسمي للإدارة العامة لإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مقطعا مصورا يظهر جانبا من استقبال مأموري الجوازات في مطارات دبي للزوار والمقيمين.

هذا وكان المجلس العالمي للسفر والسياحة قد منح دبي في وقت سابق ختم السفر الآمن وذلك بناء على الإجراءات الصارمة وبروتوكلات السلامة والصحة العامة التي تتبعها المدينة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا