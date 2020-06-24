"الإمارات" تستأنف خدماتها إلى 10 مدن جديدة

قالت شركة طيران الإمارات، إنها ستستأنف خلال الشهر المقبل، خدماتها لنقل الركاب إلى 10 وجهات جديدة، ليصل إجمالي عدد محطاتها إلى 50 وجهة ضمن شبكتها.

ويأتي ذلك بعد صدور قرار السماح بسفر المواطنين والمقيمين، إلى الخارج وبدء حركة السياحة الدولية.

وذكرت الشركة، خلال لقاء عن بعد، أنها ستبدأ تشغيل طائرات "إيه 380" العملاقة، إلى الوجهات الأكثر طلبا، اعتبارا من منتصف يوليو المقبل. كما ستعيد إعادة فتح صالات رجال الأعمال والدرجة الأولى التابعة لها في مطار دبي الدولي، لخدمة المسافرين.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة عادل الرضا، إن معدل الحجوزات يشهد ارتفاعا ملحوظا، بعد صدور قرار السماح بالسفر إلى الخارج، وبدء استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي اعتبارا من السابع من يوليو، وذلك وفقا لاشتراطات محددة.

وأشارإلى أن الشركة ستعلن عن توجهها إلى مدن جديدة قريبا في كل من ألمانيا وبريطانيا، تماشيا مع ارتفاع مستوى الحجوزات إليها. وأوضح أن الشركة تشغل حاليا 50 طائرة ضمن أسطولها لخدمة وجهاتها الحالية.

ونوه الرضا، بأن أسعار تذاكر الطيران ستبقى في مستويات مقبولة، وقال: "لا أعتقد أنه ستكون هناك مبالغة في أسعار التذاكر".

المصدر: الإمارات اليوم