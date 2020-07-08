نيجيريا.. إصابات كورونا تتجاوز الـ30 ألفا

أعلنت السلطات النيجيرية عن تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد عتبة الـ30 ألف حالة.

وقال مركز مكافحة الأمراض في نيجيريا يوم الأربعاء، إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد بلغ 30249 حالة، وحصيلة ضحايا الفيروس 684 شخصا.

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يذكر أن نيجيريا سجلت ثالث أكبر حصيلة للمصابين بفيروس كورونا في إفريقيا بعد مصر وجنوب إفريقيا.

وجدير بالذكر أن عدد إصابات كورونا في إفريقيا تجاوز في الفترة الأخيرة نصف المليون حالة، وعدد الوفيات بلغ نحو 12 ألف حالة.

المصدر: وكالات