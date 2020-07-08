 
مباشر
عاجل
"فيسبوك" تعلن حجب حساب تابع لحليف لترامب

المراكز الأمريكية: إصابات كورونا في الولايات المتحدة تشرف على الـ3 ملايين

أخبار العالم

المراكز الأمريكية: إصابات كورونا في الولايات المتحدة تشرف على الـ3 ملايين
Reuters CALLAGHAN O'HARE
مسعفون ينقلون مصابا بكورونا إلى المستشفى في تاكساس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o9s8

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ مليونين و982 ألفا و900 حالة.

إقرأ المزيد
ترامب مهددا: سنقطع التمويل عن المدارس التي لا تفتح أبوابها في الخريف
ترامب مهددا: سنقطع التمويل عن المدارس التي لا تفتح أبوابها في الخريف

ولفتت المراكز إلى أن هذا العدد يأتي بزيادة 50304 حالات عن الإحصاء السابق، مشيرة إلى أن عدد الوفيات ارتفع 932 إلى 131065 حالة.

وقالت المراكز الأمريكية إن هذا الإحصاء يسجل حالات الإصابة والوفاة بكوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في السابع من يوليو مقارنة بالإحصاء السابق قبل يوم.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة إجمالي عدد الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

المصدر: رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا