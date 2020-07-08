بايدن يتعهد بإعادة بلاده إلى منظمة الصحة العالمية حال انتخابه رئيسا

أعلن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 جو بايدن، أنه سيلغي في حال فوزه قرار سحب عضوية الولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية الذي اتخذه دونالد ترامب.

وكتب بايدن على حسابه في "تويتر" الثلاثاء: "الأمريكيون أكثر أمانا عندما تشارك أمريكا في تعزيز الصحة العالمية. في اليوم الأول من رئاستي، سألتحق مجددا بمنظمة الصحة العالميّة وأعيد تأكيد ريادتنا العالمية".

Americans are safer when America is engaged in strengthening global health. On my first day as President, I will rejoin the @WHO and restore our leadership on the world stage. https://t.co/8uazVIgPZB — Joe Biden (@JoeBiden) July 7, 2020

ويأتي تصريح بايدن في أعقاب إعلان الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة أبلغت أمينها العام أنطونيو غوتيريش رسميا بانسحابها من منظمة الصحة العالمية.

والولايات المتحدة كانت أكبر المساهمين في ميزانية منظمة الصحة العالمية، لكن ترامب علق في أبريل الماضي التمويل بعدما اتهمها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع انتشار فيروس كورونا عند ظهوره، وبالتهاون مع الصين.

المصدر: RT + أ ف ب