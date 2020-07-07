تركيا.. ضبط 276 شخصا في عملية تهريب للمهاجرين

أعلنت السلطات التركية اليوم الثلاثاء عن اعتقال 276 مهاجرا على متن سفينة شحن كانت راسية على شاطئ بحر إيجه، كما ألقت القبض على ثمانية أشخاص كانوا يحاولون تهريبهم إلى خارج البلاد.

وقال خفر السواحل التركي في بيان له إن أنشطة السفينة التي ترفع علم تركيا كانت تحت المراقبة لفترة طويلة، وإنه جرى رصد المهاجرين وهم يصعدون على متن السفينة من إقليم إزمير بغرب البلاد مساء أمس الاثنين.

وأضاف البيان أنه جرى إطلاق عملية شملت زوارق تابعة لخفر السواحل ووحدات من الشرطة، فيما ذكرت وكالة "الأناضول" أن المهاجرين كانوا من سوريا وإيران وأفغانستان وبنغلاديش والصومال.

وحسب "الأناضول"، فإن المهاجرين الذين كان بينهم 46 امرأة و59 طفلا، كانوا مختبئين في حجرة مغلقة لا يدخلها الهواء تشبه خزان الوقود، حيث كان بعضهم يعاني من صعوبة في التنفس.

وأظهرت مقاطع الفيديو الخاصة بالعملية اقتراب قوارب خفر السواحل ودخول الوحدات الأمنية إلى السفينة وإنقاذ طالبي اللجوء من الحجرة المغلقة.

إقرأ المزيد

ووصل أكثر من مليون شخص إلى اليونان قادمين من تركيا في الفترة بين عامي 2015 و2016. وأدى اتفاق أبرم عام 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، تعيد أنقرة بموجبه المهاجرين مقابل تمويلات، إلى انخفاض حاد في أعداد المهاجرين.

وفي نهاية فبراير شباط، قالت تركيا إنها لن تحاول بعد الآن منع الناس من عبور حدودها إلى داخل أوروبا، ما دفع عشرات الآلاف من المهاجرين لمحاولة العبور إلى اليونان عبر البر والبحر.

وتؤوي تركيا نحو 3.6 مليون لاجئ سوري، وهو أكبر عدد للاجئين في العالم.

المصدر: وكالات