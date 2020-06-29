حرس السواحل التركي ينقذ 35 مهاجرا من الغرق

قال خفر السواحل التركي إنه أنقذ 35 مهاجرا كانوا في قارب تم العثور عليه وهو نصف غارق في بحر إيجه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، ويبحث عن أربعة مفقودين آخرين.

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وأضاف أنه تم إنقاذ المهاجرين قرب جزيرة صغيرة قبالة إقليم باليكسير في غرب تركيا.

وتعد اليونان البوابة الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي التي يقصدها الفارون من الصراعات بالشرق الأوسط ومناطق أخرى، وذلك في الغالب من خلال جزرها القريبة من الساحل التركي.

ووصل أكثر من مليون شخص إلى سواحل اليونان قادمين من تركيا في 2015 و2106.

المصدر: "رويترز"