سيناتورة إيطالية: يجب وقف استقبال المهاجرين بعد وصول مصابين بكورونا منهم

قالت آنا ماريا بيرنيني رئيسة كتلة حزب "فورتسا إيطاليا" بمجلس الشيوخ الإيطالي، إنه يجب على الحكومة وقف استقبال المهاجرين، بعد وصول مصابين منهم بمرض كوفيد 19.

وأضافت السيناتورة، في مذكرة الأربعاء أن "هناك من كان يعتقد بأن سفينة موبي تزازا السياحية، تقوم بنقل السياح إلى مدينة أغريجينتو"، لكن تبين أنها "تستخدم بدلا من ذلك، كسفينة حجر صحي للمهاجرين".

وتابعت: "ها نحن نعلم اليوم أنه تم اكتشاف فيروس كورونا المستجد لدى 28 مهاجرا، وهذا للأسف يؤكد القلق الذي أبديناه منذ بدء انتشار الوباء، وهو أن إيطاليا لا تستطيع أن تشرع أبوابها أمام الجميع، طالما لم تنته بعد حالة الطوارئ الصحية، وبينما تتحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة اجتماعية دراماتيكية".

وأشارت بيرنيني، الى أنه "مع حظر إعادة توزيع المهاجرين على دول أوروبا، هناك خطر أن يكون الصيف بدون سياح لكن يعج بالمهاجرين".

المصدر: adnki.net