كورونا.. الولايات المتحدة تتجاوز عتبة الـ3 ملايين مصاب!

تجاوزت إصابات الولايات المتحدة بكورونا كوفيد-19، عتبة الـ3 ملايين حالة وفقا لإحصاءات موقع Worldometer العالمي.

وأشار الموقع، إلى أن الإصابات في الولايات المتحدة، ومنذ بداية الإعلان عن انتشار وباء "كوفيد – 19"، وصلت إلى 3 ملايين 39 ألف 685 شخص، بالإضافة إلى تسجيل 132 ألف و950 حالة وفاة.

وأشار الموقع العالمي إلى أن 401 شخصا ماتوا لكل مليون شخص في الولايات المتحدة.

وتأتي أمريكا في المركز الأول من حيث أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، تليها البرازيل بـمليون و626 ألف و71 إصابة، بالإضافة إلى 65 ألفا 556 حالة وفاة.

المصدر: RT