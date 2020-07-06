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أنقرة تؤكد استمرار هجماتها العسكرية ردا على انتقادات بغداد لعملياتها شمال العراق

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أنقرة تؤكد استمرار هجماتها العسكرية ردا على انتقادات بغداد لعملياتها شمال العراق
AFP
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ردت الخارجية التركية على انتقادات بغداد لعمليات أنقرة العسكرية شمال العراق، وأكدت عزم تركيا على اتخاذ التدابير الضرورية ضد الأنشطة التدميرية القادمة من الأراضي العراقية.

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وأعلنت تركيا الأحد، أنها عازمة على اتخاذ التدابير الضرورية كافة للدفاع عن نفسها ضد أنشطة تنظيم حزب العمال الكردستاني (PKK)، المهددة لحدودها وأمنها واستقرارها.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان رد فيه على تصريحات عراقية منتقدة لعمليتي "مخلب النسر" ومخلب النمر": "تركيا عازمة على اتخاذ التدابير الضرورية كافة في إطار مبدأ الدفاع عن النفس المنبثق من القانون الدولي، ضد الأنشطة التدميرية القادمة من الأراضي العراقية، والمهددة لحدودنا وأمننا واستقرارنا".

وأضاف أن "أنقرة قدمت التوضيحات الضرورية في الوقت المناسب للجانب العراقي حول عمليتي "مخلب النسر" و"مخلب النمر"، ضد تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق"

وتابع: "نؤكد مجدداً استعدادنا للتعاون مع العراق في مكافحة التنظيم الإرهابي المهددة لأمنه وسيادته".

المصدر:"TRT عربي"

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