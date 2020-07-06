سيئول تسعى لإجراء محادثات بين بيونغ يانغ وواشنطن في أسرع وقت

أعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها ستسعى لإجراء محادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم الوزارة يو سانغ-غي، في مؤتمر صحافي، إن الحكومة الكورية الجنوبية تتمسك بموقفها القائم بشأن العمل على إجراء محادثات بين بيونغ يانغ وواشنطن بهدف تحقيق نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وكانت النائبة الأولى لوزير الخارجية في كوريا الشمالية تشوي سون-هي، صرحت يوم السبت الماضي بأنه لا داعي للجلوس وجها لوجه مع الولايات المتحدة، التي تعتبر الحوار بينها وكوريا الشمالية ليس إلا أداة لمعالجة أزمتها السياسية.

من جانب آخر، أكد المتحدث أن سيئول لم تتلق طلبا من الجانب الأمريكي للقاء بين نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفين بيغون الذي سيزور كوريا الجنوبية من 7 إلى 9 يوليو، وبين المرشح لمنصب وزير الوحدة لي إن-يونغ.

المصدر: يونهاب