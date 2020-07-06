المكسيك حصيلة قياسية جديدة في إصابات ووفيات كورونا

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك تسجيل 4683 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأحد، لترتفع الإصابات إلى 256848، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 30639 بعد تسجيل 273 وفاة جديدة.

وسبق لمدير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل، أن كرر أكثر من مرة أن عدد إصابات ووفيات كورونا الحقيقي ربما يكون أكبر مما هو معلن.

ورجحت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية أن تسجل أمريكا اللاتينية، وبينها المسكيك والبرازيل، 400 ألف وفاة بسبب الفيروس خلال الأشهر الثلاثة القادمة إن لم تتخذ تدابير صحية أكثر صرامة.

المصدر: رويترز