الهند.. حي فقير يعطي درسا في المعركة ضد كورونا

يشهد حي دهارافي بمدينة مومباي الهندية استقرارا نسبيا في الحالة الوبائية، مما دفع السلطات للإعلان أنها نجحت في احتواء جائحة كورونا بهذه المنطقة التي تعد أكبر تجمع عشوائيات في آسيا.

وأعلنت سلطات مومباي يوم الأحد أنها سجلت 12 إصابة جديدة بالفيروس في دهارافي ليصل العدد الإجمالي لمرضى كورونا في المنطقة إلى 2323 شخصا.

والسبت الماضي، بلغ عدد الإصابات الجديدة في الحي حالتين فقط، في أول ارتفاع بالإصابات منذ أبريل الماضي.

وقالت السلطات إنه توجد حوالي 551 حالة إصابة نشطة في دهارافي حاليا، ويعكس هذا الرقم انخفاضا كبيرا في الإصابات بهذه المنطقة منذ نهاية الشهر الماضي.

وعلى صعيد الوفيات الناجمة عن الفيروس، لم يسجل الحي أي وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، لتستقر الحصيلة عند مستوى 86 وفاة.

وللمقارنة، أعلنت ولاية ماهاراشترا التي تقع فيها مومباي السبت، عن 7074 إصابة بكورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات 20064، وهو أعلى معدل يومي بين باقي الولايات الهندية.

كما سجلت الولاية السبت 295 وفاة ما رفع الحصيلة إلى 6718 حالة.

وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" أن وزارة الصحة الاتحادية أعلنت مؤخرا أن وتيرة تفشي الفيروس في دهارافي انخفضت في يونيو إلى 1.02%، بعد أن كانت عند مستوى 4.3% في مايو، و12% في أبريل.

وعزت تباطؤ انتشار المرض إلى الإجراءات الوقائية المتخذة والاستراتيجية المتبعة لاحتواء الجائحة في دهارافي التي يقطنها قرابة مليون نسمة.

المصدر: وسائل إعلام هندية