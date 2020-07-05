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مستشار نتنياهو: فقدنا السيطرة على كورونا

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مستشار نتنياهو: فقدنا السيطرة على كورونا
Reuters Ronen Zvulun
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أعلن مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي لمكافحة فيروس كورونا البروفيسور إيلي واشسمان، أن السلطات الصحية الإسرائيلية فقدت السيطرة على فيروس كورونا.

وقال واشسمان في حديث للقناة الـ12 الإسرائيلية اليوم الأحد: "فقدنا السيطرة على الفيروس"، محذرا من أن عدد المرضى في حالة خطرة سيرتفع خلال الأسابيع الثلاثة القادمة من 86 الآن حتى 300، إذا لم تمض الحكومة في إعادة تشديد الإجراءات الرامية إلى كبح جماح الوباء.

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وفي غضون عدة أسابيع لاحقة، سيصل هذا الرقم إلى 1200 شخص، حسب توقعات البروفيسور، ما سيمثل ضغطا خطيرا على نظام الرعاية الصحية في إسرائيل.

وحث واشسمان الحكومة على منع التجمعات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن 20 شخصا، محذرا من أنه إذا فشلت الحكومة في التصرف على وجه السرعة الآن فإن تل أبيب ستضطر لإعادة فرض نظام الإغلاق الشامل في غضون الأسبوعين القادمين.

ووصف جائحة كورونا بأنها "أسوأ أزمة مدنية تواجهها إسرائيل في تاريخها"، مناشدا الجيش ترؤس هيئة جديدة مشتركة بين الوزارات لاحتواء الأزمة.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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