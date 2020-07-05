إسرائيل تسجل 755 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية اليوم الأحد، عن رصد 548 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليل الماضي ليصل إجمالي الإصابات في 24 ساعة إلى 755.

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن عدد الحالات النشطة للفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في إسرائيل بلغ 11540 منها 86 مريضا في حالة خطرة 27 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وارتفعت حصيلة ضحايا "كوفيد-19" في إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع حالة وفاة جديدة وأصبحت 331 حالة وفاة.

وأجري في البلاد يوم أمس 16749 فحصا لتشخيص الإصابات بكورونا جاءت نتائج 4.8% منها إيجابية.

وعلى خلفية إعادة ارتفاع وتيرة تفشي الوباء في إسرائيل صادقت لجنة مكافحة كورونا في الكنيست الإسرائيلي اليوم على إعادة فرض بعض القيود المشددة على التجمهر في قاعات الأفراح والمناسبات الاجتماعية الأخرى.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية