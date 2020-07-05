مسؤول أمريكي: من السابق لأوانه اعتبار مؤتمر الحزب الجمهوري بفلوريدا آمنا

قال مسؤول صحي أمريكي إنه من غير الواضح ما إذا سيكون عقد مؤتمر الحزب الجمهوري على المستوى الوطني في جاكسونفيل الشهر القادم آمنا، في ظل تسجيل فلوريدا إصابات قياسية بفيروس كورونا.

ونقل الحزب الجمهوري معظم أنشطته الانتخابية من تشارلوت إلى جاكسونفيل، بعد معركة بشأن مخاوف صحية بسبب فيروس كورونا، رغم أن روي كوبر حاكم ولاية نورث كارولاينا ينتمي للحزب الديمقراطي.

ومع تسجيل أعداد قياسية من الإصابات بالفيروس في المدينة وبأنحاء فلوريدا، تم توجيه السؤال إلى مفوض إدارة الأغذية والدواء الأمريكية ستيفن هان، إذا كان من الآمن إقامة تجمع كبير في غضون سبعة أسابيع.

وقال هان: "أعتقد أنه من المبكر قول ذلك. سيكون علينا معرفة كيف ستتطور الأمور في فلوريدا وأماكن أخرى بأنحاء البلاد".

المصدر: رويترز