 
مباشر

مسؤول أمريكي: من السابق لأوانه اعتبار مؤتمر الحزب الجمهوري بفلوريدا آمنا

أخبار العالم

مسؤول أمريكي: من السابق لأوانه اعتبار مؤتمر الحزب الجمهوري بفلوريدا آمنا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o8v5

قال مسؤول صحي أمريكي إنه من غير الواضح ما إذا سيكون عقد مؤتمر الحزب الجمهوري على المستوى الوطني في جاكسونفيل الشهر القادم آمنا، في ظل تسجيل فلوريدا إصابات قياسية بفيروس كورونا.

ونقل الحزب الجمهوري معظم أنشطته الانتخابية من تشارلوت إلى جاكسونفيل، بعد معركة بشأن مخاوف صحية بسبب فيروس كورونا، رغم أن روي كوبر حاكم ولاية نورث كارولاينا ينتمي للحزب الديمقراطي.

ومع تسجيل أعداد قياسية من الإصابات بالفيروس في المدينة وبأنحاء فلوريدا، تم توجيه السؤال إلى مفوض إدارة الأغذية والدواء الأمريكية ستيفن هان، إذا كان من الآمن إقامة تجمع كبير في غضون سبعة أسابيع.

وقال هان: "أعتقد أنه من المبكر قول ذلك. سيكون علينا معرفة كيف ستتطور الأمور في فلوريدا وأماكن أخرى بأنحاء البلاد".

المصدر: رويترز

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا