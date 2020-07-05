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إيلون ماسك يدعم قرار كاني ويست الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

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إيلون ماسك يدعم قرار كاني ويست الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية
Reuters Aly Song
إيلون ماسك
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أصبح المهندس والملياردير الأمريكي إيلون ماسك بين أوائل مؤيدي قرار مغني الراب كاني ويست الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة في الولايات المتحدة.

وعلق المدير التنفيذي لشركتي "تيسلا موتورز" و"سبيس إكس" اليوم الأحد بتغريدة في "تويتر" أعلن فيها عن قراره الترشح بالقول: "تحظى بدعمي الكامل".

وكان ويست قد نشر الأربعاء الماضي صورة تظهره مع ماسك.

المصدر: RT

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