إيلون ماسك يدعم قرار كاني ويست الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

أصبح المهندس والملياردير الأمريكي إيلون ماسك بين أوائل مؤيدي قرار مغني الراب كاني ويست الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة في الولايات المتحدة.

وعلق المدير التنفيذي لشركتي "تيسلا موتورز" و"سبيس إكس" اليوم الأحد بتغريدة في "تويتر" أعلن فيها عن قراره الترشح بالقول: "تحظى بدعمي الكامل".

You have my full support! — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

وكان ويست قد نشر الأربعاء الماضي صورة تظهره مع ماسك.

When you go to your boys house and you’re both wearing orange 🍊 pic.twitter.com/IyPOdEKaVY — ye (@kanyewest) July 1, 2020

المصدر: RT