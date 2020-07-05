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وزير الصحة النمساوي يعلن عن نظام جديد للتحذير من كورونا

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وزير الصحة النمساوي يعلن عن نظام جديد للتحذير من كورونا
AFP JOE KLAMAR
وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبير
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أعلن وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبير، عن تطبيق إجراءات إضافية في البلاد لمنع تفاقم الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وأوضح الوزير أن الإجراءات تشمل تخصيص مراكز إنذار تعمل مثل إشارات المرور لتحديد مناطق ووتيرة الإصابات في مقاطعات مختلفة، لافتا إلى أنه سيتم التركيز على إجراء المزيد من الاختبارات الطبية والتدابير الوقائية استعدادا لموسم الخريف المقبل، والذي من المتوقع أن يشهد تسارع عدد الإصابات الجديدة.

وأشار أنشوبير إلى ارتفاع عدد الإصابات الجديدة في النمسا، حيث تم تسجيل 115 إصابة في 24 ساعة، واصفا التوقيت الحالي بأنه مرحلة حاسمة في الحرب ضد الوباء، كما توقع قفزة في الإصابات بشكل متكرر في أقاليم محددة.

المصدر: وكالات

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