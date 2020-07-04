تركيا تعلن نجاح اختبار لأول صاروخ بحري مجنح محلي الصنع

أعلن رئيس الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير، نجاح الاختبار الثاني لصاروخ "أطمجة" البحري المجنح محلي الصنع.

ونشر دمير على حسابه في "تويتر" فيديو يظهر الصاروخ خلال الاختبار، وعلق عليه بالقول: "يستعد صاروخنا "أطمجة" الذي يؤدي وظائفه بصورة مثالية بضرب الهدف بنجاح على مسافة 200 كيلومتر، لدخول الخدمة".

Atmacamız bu sefer uzun uçtu 🚀🇹🇷



200+ km mesafedeki hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren #ATMACA seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor.@roketsan#İstiklâlveİstikbâlimizİçinpic.twitter.com/BLp4urqAdz — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 4, 2020

وجرى أول اختبار للصاروخ في نوفمبر 2019، وأطلق حينذاك من سفينة "قينالي أدا" الحربية.

و"أطمجة" الذي يعني اسمه باللغة التركية "الصقر"، يعد أول صاروخ مجنح بحري تركي، من إنتاج شركة "روكيتسان" للصناعات الدفاعية.

ومع دخوله الخدمة سيستغني الجيش التركي عن صواريخ "هاربون" الأمريكية.

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المصدر: الأناضول + RT