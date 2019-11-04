أعلنت تركيا عن نجاح تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ "أطمجة" (الصقر) محلي الصنع من سفينة "قينالي أدا" الحربية.

وصرح رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، إسماعيل دمير، بأن تجارب إطلاق صواريخ "أطمجة" ستتواصل، إلى أن يتم ضمها لترسانة الجيش التركي في النصف الثاني من عام 2020.

ويعد "أطمجة" صاروخا موجها دون سرعة الصوت، وهو فعال ضد الأهداف الثابتة والمتحركة نظرا لما يمتاز به من خصائص مقاومة التدابير المضادة وتحديد الأهداف وقدرات الهجوم وإلغاء المهام ونظام التوجيه المتقدم (التوجيه ثلاثي الأبعاد).

وبحسب تقارير إعلامية تركية، يمكن أن يحمل الصاروخ رؤوسا شديدة الانفجار يصل وزنها إلى 250 كيلوغراما، ويتجاوز مداه 200 كيلومتر، ويحوم فوق الماء ويمكنه الوصول إلى الهدف على المستويين الأفقي والعمودي، ويمكن تغيير هدف الصاروخ حتى بعد إطلاقه، كما أنه مزود بحماية من التشويش الإلكتروني.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن مؤسسة الصناعات الدفاعية تواصل في الوقت الحالي أعمال دمج الصاروخ المذكور والمنصات التي تمتلكها البحرية التركية، وسيتم في المرحلة الأولى دمجه في السفن الحربية المصنّعة ضمن إطار مشروع "ميلغم" للجيش التركي، والذي يهدف لتلبية احتياجاته من السفن الحربية.

عرضت القوات البحرية التركية، الصور الأولى للصاروخ "أطمجة" المضاد للسفن والذي تم تصنيعه بإمكانات محلية.#تركياhttps://t.co/7XXnvRJyI6pic.twitter.com/Adsauu7Kv4 — ترك برس (@TurkPressMedia) 25 сентября 2017 г.

المصدر: الأناضول