اعتقال مهاجرين وصلوا إلى إيطاليا بعد أن طردوا منها سابقا

اعتقلت شرطة إقليم صقلية بإيطاليا 6 مهاجرين وصلوا إلى لامبيدوزا في الأيام الأخيرة، بعد أن أبعدوا عن الأراضي الإيطالية سابقا.

وقالت الشرطة إن "أحد المهاجرين، والذي كان قد تلقى أمر طرد، قد عاد إلى إيطاليا قبل خمس سنوات من إعادة إبعاده"، أما البقية "فقد صدر بحقهم قرار طرد، لكنهم عادوا قبل ثلاث سنوات من إعادة ترحيلهم".

وأضافت الشرطة أن المهاجرين الستة تم إخضاعهم للإقامة الجبرية في انتظار صدور حكم مباشر بترحيلهم.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية