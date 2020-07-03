بريطانيا بصدد رفع الحجر الصحي الإلزامي للقادمين من 50 دولة

قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، إن بلاده ستلغي الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين المفروض على كل القادمين الأجانب إلى إنجلترا، من أكثر من 50 دولة.

لكن الوزير لم يحدد، متى سيتم وقف شرط الحجر الصحي. ووفقا له، في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، ستقرر السلطات المحلية نفسها تمديد أو إزالة القيود".

في وقت سابق، أعلنت وزارة النقل البريطانية، أنه اعتبارا من 10 يوليو، سيتم رفع الحجر الصحي لأولئك الذين يدخلون المملكة المتحدة من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.

وفي 8 يونيو أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، عن فرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين لكل من يدخل المملكة المتحدة.

ووفقا للقواعد المعتمدة، يُطلب من الأشخاص الذين يصلون إلى البلاد بالطائرة أو القطار أو العبارة ملء استمارة تتضمن المعلومات الصحية عنهم ومعلومات عن كيفية الاتصال بهم وعنوان مكان الإقامة.

المصدر: تاس