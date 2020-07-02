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بولسونارو يهدد باستخدام "الفيتو" ضد قانون "الأخبار المزيفة" في البرازيل

أخبار العالم

بولسونارو يهدد باستخدام
Reuters AM/IGA
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
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أكد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أنه سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون يعاقب على نشر الأخبار المزيفة إذا وصل مشروع القانون إلى مكتبه من الكونغرس البرازيلي بشكله الحالي.

وأشار إلى أن مشروع القانون تم انتقاده من قبل شركات الإعلام الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر".

ويتم التحقيق مع شبكة من مؤيدي بولسونارو في نشر أخبار مزيفة لتشويه سمعة المعارضين ومهاجمة المؤسسات الديمقراطية في البلاد.

ومرر مجلس الشيوخ البرازيلي مشروع القانون الثلاثاء الماضي، وعاد إلى مجلس النواب للموافقة على التغييرات.

المصدر: "رويترز"

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