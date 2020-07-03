المحكمة الأمريكية العليا توافق على النظر في منع رفع السرية عن تقرير مولر

وافقت المحكمة الأمريكية العليا على النظر في التماس قدمه الرئيس دونالد ترامب لمنع الديمقراطيين في الكونغرس من الحصول على مقاطع مصنفة سرية من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر.

وأكد تحقيق مولر الذي استمر من العام 2017 وحتى مارس 2019، وجود تواصل بين مسؤولين في حملة ترامب ومسؤولين روس خلال الفترة التي حدث فيها التدخل الروسي المزعوم في الحملة الانتخابية الأمريكية 2016.

ولم يجد مولر أي دليل على تخابر القائمين على حملة ترامب مع الروس، لكن تقريره النهائي الذي تم حجب مقاطع كبيرة منه لم يقدم أيا من الأدلة الأساسية التي تم رفعها لهيئة المحلفين التي نظرت في القضية.

وفصّل مولر نحو 10 حالات يشتبه بأن ترامب سعى فيها لإعاقة التحقيق، لكنه لم يوجه إليه أي اتهام رسمي بعرقلة التحقيق، كما أعلنت وزارة العدل.

ويعتقد الديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب أن المعلومات التي قدمها فريق مولر إلى هيئة المحلفين يمكن أن تضر بترامب ورفعوا دعوى قضائية في منتصف العام 2019 للحصول على هذه المعلومات.

ويواصل الديمقراطيون في مجلس النواب جهودهم الرامية لعزل ترامب عن طريق قضية التواطؤ المزعوم مع روسيا وعرقلة العدالة في هذه القضية.

المصدر: أ ف ب