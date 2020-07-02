اليابان تطالب واشنطن بتسليمها جنديا أمريكيا وابنه ساعدا غصن على الهروب

قدمت اليابان طلبا رسميا للولايات المتحدة لتسليمها جنديا سابقا بالقوات الخاصة الأمريكية وابنه، تتهمهما طوكيو بمساعدة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن على الهرب من اليابان.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة قضائية اليوم الخميس إن اليابان قدمت طلبا لوزارة الخارجية الأمريكية لتسليم مايكل تيلور وابنه بيتر بعد احتجازهما في ولاية ماساتشوستس في مايو الفائت، وذلك على خلفية مساعدتهما لغصن على الهرب من اليابان خلال انتظاره المحاكمة بشأن مخالفات مالية .

وكان محامو تيلور وابنه قد قالوا إنهما لا يواجهان اتهامات في اليابان تجعل تسليمهما ممكنا بناء على اتفاقية بين الولايات المتحدة واليابان.

وكانت السلطات الأمريكية اعتقلت الاثنين في مدينة هارفارد بولاية ماساتشوستس في 20 مايو بناء على طلب اليابان بعدما اتهمتهما في يناير بمساعدة غصن على الفرار من البلاد داخل صندوق لآلة موسيقية في 29 ديسمبر 2019.

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المصدر: رويترز