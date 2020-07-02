البيت الأبيض يعلن "تحرير" سياتل

أعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء، أن الشرطة تخلصت تماما من "منطقة إدارة ذاتية" أقامها محتجون ضد التمييز العنصري وتعسف الشرطة، وسط مدينة سياتل بولاية واشنطن قبل أسابيع.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، للصحفيين الأربعاء: "يسرني إبلاغكم بأن سياتل قد تم تحريرها".

وأضافت: "كانت منطقة الكابيتول هيل ذاتية الحكم تجربة فاشلة للديمقراطيين واليسار الراديكالي استمرت أربعة أسابيع".

وقد أطلقت سلطات سياتل صباح الأربعاء عملية أمنية بمشاركة قرابة 100 عنصر من الشرطة، لتطهير "المنطقة ذاتية الحكم" تنفيذا لأمر أصدرته عمدة سياتل، جيني ديركان، وأكد أن جميع المتواجدين فيها ينتهكون حالة الطوارئ المتبعة في المدينة.

وخلال العملية أوقفت الشرطة عشرات الأشخاص من المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف مرارا المشاركين في الاضطرابات بسياتل بأنهم "فوضويون وإرهابيون"، مطالبا سلطات المدينة باستعادة النظام العام.

المصدر: تاس



