ترامب يتهم "إرهابيين محليين" بالسيطرة على مدينة سياتل في واشنطن ويدعو لاستعادتها

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مدينة سياتل بولاية واشنطن باتت تحت سيطرة "إرهابيين محليين"، وحث السلطات المحلية على مكافحة أعمال الشغب.

Domestic Terrorists have taken over Seattle, run by Radical Left Democrats, of course. LAW & ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020

وكتب ترامب على صفحته في "تويتر": "لقد استولى الإرهابيون المحليون على سياتل، التي يديرها ديمقراطيون يساريون راديكاليون بالطبع".

وانتقد الرئيس أيضا حاكم ولاية واشنطن، جاي إنسلي، وعمدة المدينة جيني دوركان، وحثهما على اتخاذ إجراءات أكثر حسما ضد أعمال الشغب.

Radical Left Governor @JayInslee and the Mayor of Seattle are being taunted and played at a level that our great Country has never seen before. Take back your city NOW. If you don’t do it, I will. This is not a game. These ugly Anarchists must be stooped IMMEDIATELY. MOVE FAST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020

وقال ترامب موجها كلامه لحاكم ولاية واشنطن وعمدة سياتل: "استعيدوا مدينتكم الآن. إذا لم تفعلوا، فسأفعل. هذه ليست لعبة. يجب إيقاف هؤلاء الفوضويين الكرهين، على الفور!".

واجتاحت موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب مدن الولايات المتحدة، بعد وفاة رجل من ذوي البشرة السمراء على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس.

المصدر: وكالات