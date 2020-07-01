هوك: الخيار العسكري دائما قيد النظر لمنع إيران من امتلاك "النووي"

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، براين هوك، أن الولايات المتحدة تنظر في إمكانية استخدام القوة العسكرية ضد طهران كوسيلة لمنعها من امتلاك السلاح النووي.

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وقال هوك في تصريحات للقناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية، يوم الثلاثاء: "السؤال الذي نطرحه نيابة عن الشعب الأمريكي هو ما هي الوسيلة الأنجع التي تضمن أن لا تحصل إيران على السلاح النووي أبدا؟ والجواب هو ليس خطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة بتطبيق الاتفاق النووي مع إيران). لقد وجّه الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) رسالة واضحة إلى أن إيران لن تمتلك السلاح النوي أبدا، وأن الخيار العسكري (لتحقيق ذلك) دائما قيد النظر".

وأعرب هوك عن اعتقاده بأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018، كان "قرارا صائبا".

المصدر: تاس