قاض يمنع نشر كتاب ابنة شقيق ترامب عن عائلة الرئيس الأمريكي

أصدر قاض في نيويورك قرارا مؤقتا بمنع نشر كتاب بقلم ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتضمن تفاصيل محرجة عن الرئيس وعائلته.

وجاء ذلك ضمن مرافعات في دعوى رفعها روبرت ترامب، الشقيق الآخر للرئيس الأمريكي، ضد نشر الكتاب، على اعتبار أنه يخالف اتفاق السرية الخاص بتراث والده فريد ترامب الأكبر، الذي توفي في عام 1999.

*Mary Trump spent much of her academic & professional life studying personality disorders and family dysfunction.

*That training came in handy when she wrote her book: “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man”.https://t.co/KeZE1iLyc8pic.twitter.com/xYqWbfvOID — Jim Roberts (@nycjim) June 26, 2020

واعتبر محامي ماري ترامب أن القرار القضائي "يعرقل الخطاب السياسي ويخالف التعديل الأول" على الدستور الأمريكي، الذي يضمن حرية التعبير.

وطعن الفريق القانوني الذي يمثل مصالح ماري ترامب ودار النشر "سايمون آند شوستر" بقرار المحكمة حول منع نشر الكتاب.

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وأضاف المحامي أن هذا الكتاب "يتناول المسائل ذات اهتمام اجتماعي كبير، ويخص الرئيس الحالي (للولايات المتحدة) ولا يجب منع نشره حتى ليوم واحد، في عام الانتخابات".

ومن المقرر أن تعقد جلسة أخرى في القضية يوم 10 يوليو المقبل.

وكان من المقرر أن ينشر الكتاب تحت عنوان "كثير للغاية وليس كافيا: كيف خلقت أسرتي أخطر رجل في العالم" يوم 28 يوليو.

يذكر أن ماري ترامب (55 عاما) ابنة فريد ترامب الأصغر، وهو الشقيق الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتوفي في عام 1981 عن عمر يناهز 42 عاما.

المصدر: رويترز