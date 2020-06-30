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واشنطن توقف تصدير المنتجات الدفاعية إلى هونغ كونغ

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واشنطن توقف تصدير المنتجات الدفاعية إلى هونغ كونغ
Reuters POOL New
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن وقف تصدير المنتجات الدفاعية والسلع ذات الاستخدام المزدوج إلى هونغ كونغ.

وقال بومبيو عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تنهي صادرات المعدات الدفاعية التي تشرف عليها وزارة الخارجية وصادرات التقنيات الحساسة ذات الاستخدام المزدوج، التي تشرف عليها وزارة التجارة.

وأضاف بومبيو: "إذا بدأت بكين بالتعامل مع هونغ كونغ على أساس "دولة واحدة ونظام واحد"، فعلينا القيام بذلك أيضا".

من جانبه، أعلن وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، تعليق الامتيازات التجارية الممنوحة لهونغ كونغ، بما في ذلك الإعفاءات من تراخيص التصدير.

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وأضاف روس في بيان له، أن واشنطن تدرس خطوات إضافية لإنهاء الامتيازات لهونغ كونغ.

يذكر أن الإجراءات الأمريكية هذه تأتي ردا على قرار الصين تطبيق القوانين الأمنية الصينية في مدينة هونغ كونغ ذاتية الحكم.

واعتبرت الولايات المتحدة وبريطانيا القرار الصيني انتهاكا لمبادئ الحكم الذاتي لهونغ كونغ. وأعلنت واشنطن عن فرض عقوبات على المسؤولين عن "تآكل" الحكم الذاتي للمدينة، وتغيير أسس التعامل معها.

المصدر: RT + رويترز

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