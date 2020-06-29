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السفير الباكستاني لدى كابل: من المتوقع بدء محادثات السلام الأفغانية قريبا

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السفير الباكستاني لدى كابل: من المتوقع بدء محادثات السلام الأفغانية قريبا
Reuters
عناصر من حركة طالبان
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قال سفير باكستان لدى أفغانستان، إنه من المتوقع بدء مفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان قريبا، لكن الإفراج عن 5 آلاف سجين وخفض العنف هما العقبتان الأخيرتان أمام مساعي السلام.

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وقال السفير الباكستاني لدى كابل، زاهد نصر الله خان، في تصريح لوكالة "رويترز": إنه "يشعر بتفاؤل حذر، وأن المحادثات قد تبدأ الشهر المقبل ما دام قد تم التغلب على القضايا النهائية".

وأضاف "الأمران المهمان هما مستوى العنف، والذي يلزم إبقاؤه منخفضا لإيجاد بيئة مواتية، والوصول إلى ذلك الرقم السحري وهو إطلاق سراح خمسة آلاف سجين".

وتحدثت "رويترز" يوم الجمعة عن حدوث تقدم بشأن إطلاق سراح بضع مئات من سجناء طالبان الذين ثار عليهم جدل وعن أن القضية ستجد طريقها للحل قريبا.

وتعد باكستان أكبر شريك تجاري لأفغانستان وكانت طرفا إقليميا رئيسيا في المساعدة في التوصل إلى اتفاق في فبراير لانسحاب القوات بين الولايات المتحدة وطالبان ليكون ذلك بداية لعملية إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

وكان من المفترض أن يؤدي الاتفاق سريعا إلى محادثات بين الجماعات المسلحة والحكومة الأفغانية، لكنه واجه العديد من التأجيلات.

المصدر: رويترز

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