البيت الأبيض: ترامب ليس لديه مشكلة مع الكمامات ويعتبرها خيارا شخصيا

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، يوم الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب يعتقد بأن قرار وضع كمامة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، قرار شخصي.

وقالت ماكناني عندما سئلت عن أمر جديد لوضع كمامات في جاكسونفيل بفلوريدا، حيث سينعقد جانب من مؤتمر الترشيح الخاص بالحزب الجمهوري، "إنه خياره أن يضع كمامة".

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وأضافت أنه خيار شخصي لأي فرد فيما يتعلق بوضع كمامة أم لا، قائلة: "هو يشجع الناس على اتحاذ القرار الأفضل لسلامتهم.. لكنه قال لي بالفعل إنه ليس لديه مشكلة مع الكمامات ومع فعل ما يطلبه قضاؤك المحلي".

وكان أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك، قد صرح بأنه يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار أمر تنفيذي يلزم السكان بوضع كمامات في الأماكن العامة.

وأضاف أندرو كومو أنه على ترامب "أن يكون قدوة" ويضع هو نفسه كمامة.

ويصيب الفيروس حاليا أعدادا قياسية من الأشخاص في أماكن عدة في الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز