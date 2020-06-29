مسؤول أمريكي منتقدا تجاهل إرشادات كورونا: هذه وصفة لكارثة

قال أكبر مسؤول عن طب الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية، إن الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بـ"كوفيد-19"، سببه بدرجة كبيرة أشخاص يتجاهلون إرشادات الصحة العامة.

وظهر الارتفاع اليومي في أعداد الحالات بدرجة أكبر في الولايات الجنوبية والغربية التي لم تتبع توصيات المسؤولين الطبيين بالانتظار أسبوعين حتى تتراجع الحالات قبل فتح اقتصاداتها.

إقرأ المزيد

وقال أنتوني فاوتشي، مدير المعهد القومي للحساسية والأمراض المعدية، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" يوم الاثنين: "هذه وصفة لكارثة".

وأضاف فاوتشي في الحوار الذي جرى تصويره يوم الجمعة، "نرى الآن عواقب التفشي في المجتمع، وهو أصعب في الاحتواء من التفشي في موقع محدد مثل سجن أو دار للرعاية أو مقر لتغليف اللحوم".

وتأكدت إصابة أكثر من 2.5 مليون شخص بالفيروس في الولايات المتحدة وتوفي أكثر من 125 ألف بمرض "كوفيد-19" الرئوي الناتج عن الإصابة بالفيروس وفقا لإحصاءات "رويترز".

وعدد الإصابات في الولايات المتحدة هو الأكبر في العالم، علما أن إجمالي عدد الوفيات على مستوى العالم تجاوز نصف مليون شخص حتى يوم الأحد.

المصدر: رويترز