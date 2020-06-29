تركيا تنتقد تعامل النمسا بخصوص الاحتجاجات الكردية

انتقدت وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين بشدة طريقة تعامل النمسا مع احتجاجات "جماعات كردية" في فيينا، قالت الوزارة إنها مرتبطة بمقاتلي حزب العمال الكردستاني.

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وجاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين: "سيُستدعى سفير النمسا في أنقرة لوزارتنا ويتم إبلاغه بقلقنا إزاء احتجاجات استمرت أربعة أيام، واستخدام قوات الأمن النمساوية القوة ضد الشباب الأتراك".

وأضافت الوزارة في بيانها أنها دانت "التدخل العنيف" لقوات الأمن النمساوية مما أدى إلى إصابة شبان من أصل تركي وحدوث أضرار لبعض أماكن عمل الجالية التركية خلال الاحتجاجات.

وذكرت الشرطة النمساوية أن بعض المظاهرات الكردية الصغيرة جرت الأسبوع الماضي وأن متظاهرين قوميين أتراكا مناوئين سعوا إلى عرقلتها بإلقاء الحجارة والألعاب النارية عليها، واحتجزت الشرطة على إثرها ثلاثة أشخاص.

من جهته قال المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس على تويتر أمس الأحد: "لا نريد أن نرى صورا للعنف في شوارع النمسا، لا سيما في فيينا، وبالتالي لن نسمح بنقل النزاعات من تركيا إلى النمسا!".

في حين ذكرت وزارة الخارجية النمساوية على إثر ذلك في مطلع الأسبوع أنها ستدعو سفير تركيا في فيينا لإجراء حديث معه اليوم الاثنين.

المصدر: رويترز