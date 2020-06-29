خضوع عشرات المسؤولين في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية للعزل بسبب طفل!

خضع العشرات من مسؤولي وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لعزل أنفسهم بعد ثبوت إصابة صبي بفيروس كورونا، يبلغ من العمر 3 سنوات، كان قد حضر إلى مركز رعاية تديره الوزارة.

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وقال مسؤولون إنه تم التأكد من إصابة الصبي بالفيروس، بعد إصابة مدرس في مشتل داخل مجمع الوزارة بوسط سيئول.

وأوضح العقيد، مون مون سيك، الناطق الرسمي بالإنابة باسم الوزارة: "أن نتيجة فحص والدي الطفل جاءت سلبية.. وكخطوة وقائية، أمرنا زملاء والده في الوزارة بعزل أنفسهم لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم الاثنين".

وأشار المسؤول إلى أنه بينما كان والد الصبي يعمل في المبنى الرئيسي للوزارة، قام المسؤولون بأعمال تطهير في المنشآت الرئيسية للمبنى، بما في ذلك غرفة تقديم التقارير.

وتم إغلاق مركز الرعاية النهارية يوم السبت بعد الإبلاغ عن أول مريض. وقد حضر للمركز 214 طفلا، ومعظم والديهم من مسؤولي الوزارة أو أعضاء في الخدمة.

وحتى اليوم الاثنين، بلغ العدد الإجمالي للمصابين بين العسكريين 58 شخصا، شفي منهم 54.

ويتم حاليا عزل 18 موظفا في الخدمة، وفقا للمبادئ التوجيهية للسلطات الصحية. بالإضافة إلى ذلك، أخضعت السلطات العسكرية 989 فردا في عزلة كخطوة وقائية.

وسجلت كوريا الجنوبية 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 12757 ، وفقا للمراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC).

المصدر: يونهاب