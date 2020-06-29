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روسيا تسجل 93 وفاة و6719 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

262 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أخبار العالم

262 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا
Reuters
برلين
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سجلت ألمانيا 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و4 حالات وفاة.

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وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 193 ألفا و761 إصابة.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 8961 ، فيما شفي ما يقارب 178.1 ألف شخص.

ووفق المعهد، سجلت ألمانيا في اليوم السابق 256 إصابة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تجاوزت إصابات "كوفيد-19" حول العالم حاجز 10 ملايين حالة، توفي من بينهم أكثر من نصف مليون شخص، فيما تعافى 5.4 مليون آخرين.

المصدر: RT

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