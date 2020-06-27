قمة عالمية تجمع 6.9 مليار دولار لمكافحة كورونا وتدعو لتوفير اللقاح للجميع

جمعت قمة عالمية، يوم السبت، 6.15 مليار يورو (6.9 مليار دولار) من الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والعديد من البلدان لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وشدد الكثير من المشاركين على ضرورة توفير اللقاح عند التوصل إليه، لكل من يحتاجه.

كما تضمنت القمة حفلا لجمع الأموال أذيع تلفزيونيا في أنحاء العالم بمشاركة ما يلي سايرس وجاستن بيبر وشاكيرا والثنائي الغنائي كلوي وهالي وآشر وآخرين.

وانعقدت القمة ضمن مبادرة مشتركة بين المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ومنظمة "غلوبال سيتيزن".

وتعهدت المفوضية بالاشتراك مع بنك الاستثمار الأوروبي بتقديم 4.9 مليار يورو (5.5 مليار دولار)، والولايات المتحدة 545 مليون دولار، وألمانيا 383 مليون يورو، وكندا 300 مليون دولار كندي (219 مليون دولار)، وقطر عشرة ملايين دولار، وشاركت 40 حكومة في هذه القمة.

وسيتم استخدام الأموال في اختبارات الكشف عن "كوفيد-19" والعلاجات واللقاحات ذات الصلة، وأيضا لدعم أفقر المجتمعات وأكثرها تهميشا في العالم.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، إن من الضروري توفير اللقاح لكل شخص يحتاجه، وهو ما شدد عليه أيضا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وصرح بوريس جونسون "إذا تم إيجاد لقاح فعال، فعندئذ سيكون علينا كقادة عالميين واجب أخلاقي في ضمان توفيره للجميع".

وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تصميمه على توحيد الجهود في هذا الإطار، حيث قال "علينا رفض النهج الأحادي وأن نواصل المضي قدما معا".

ووافقت إيطاليا التي عصف بها الوباء بشدة على هذا الرأي.

المصدر: رويترز