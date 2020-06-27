إيران.. إجمالي الإصابات بفيروس كورونا يتخطى عتبة الـ220 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2456 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و125 حالة وفاة.

وجاء في بيان الوزارة اليوم السبت: "تم تسجيل 2456 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 220180، منهم 2928 مصابا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 125 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 10364".

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كما لفتت الوزارة إلى ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 180661، كما تم إجراء 1583542 فحص تشخيص للفيروس في إيران حتى اليوم.

وأضافت الوزارة أن أقاليم خوزستان، أذربيجان الغربية، خراسان، في وضع صحي أحمر وتسجل أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

كما تم رصد ارتفاع في معدلات الإصابة بالفيروس في أقاليم أذربيجان الشرقية، سيستان وبلوشيستان، بوشهر، لرستان، غلستان.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الجمعة تسجيل 2628 إصابة جديدة بفيروس كورونا و109 حالات وفاة.

المصدر: RT