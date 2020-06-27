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تراجع كبير في عدد وفيات كورونا بألمانيا

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تراجع كبير في عدد وفيات كورونا بألمانيا
Reuters
صورة أرشيفية
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سجلت ألمانيا 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس، بواقع 687 حالة، إلى 193243 في المجمل.

وأضاف المعهد أن عدد الوفيات انخفض عن اليوم السابق، حيث سجل يوم الخميس 21 وفاة بالوباء، بينما سجل أمس الجمعة 6 حالات فقط، ليصل إجمالي الوفيات في ألمانيا التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة، إلى 8954 وفاة إجمالا.

المصدر: رويترز

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