تحالف تقوده منظمة الصحة: نحتاج إلى 31.3 مليار دولار لمكافحة "كوفيد-19"

دعا تحالف تقوده منظمة الصحة العالمية لمكافحة كوفيد-19 جهات مانحة من القطاعين الحكومي والخاص إلى المساعدة في جمع 31.3 مليار دولار لتطوير علاجات ولقاحات وإجراء فحوصات لمواجهة المرض.

وجددت المنظمة دعوتها يوم الجمعة إلى تعاون عالمي لمواجهة الجائحة، قائلة إنه جرت المساهمة بنحو 3.4 مليار دولار من أجل هذا التحالف حتى الآن، لتظل هناك فجوة تمويلية قدرها 27.9 مليار دولار، وهناك "حاجة عاجلة" إلى 13.7 مليار منها.

وتعمل المنظمة الدولية مع تحالف ضخم من المنظمات العاملة في مجالات تطوير العقاقير والتمويل والتوزيع، وذلك تحت مظلة تطلق عليها اسم "آكت أكسيليريتور" وهي مركز لتسريع الحصول على أدوات لمواجهة "كوفيد-19".

وقالت المنظمة في بيان إن المبادرة تهدف إلى القيام بنحو 500 مليون فحص لـ"كوفيد-19"، إلى جانب 245 مليون جرعة علاجية جديدة للمرض تقدم إلى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بحلول منتصف 2021.

وتأمل المنظمة أيضا أن تتمكن بحلول نهاية عام 2021 من توفير ملياري جرعة من اللقاح الواقي من المرض، بما فيها مليار تشتريها الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

المصدر: رويترز