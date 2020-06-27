المكسيك.. 719 حالة وفاة و5441 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الجمعة، عن وفاة 719 شخصا بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا في البلاد إلى 25779 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 5441 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 208392 حالة إصابة.

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وسجلت السلطات الصحية في البلاد يوم الخميس، 736 حالة وفاة و6077 إصابة بالفيروس، كما وثقت يوم الاربعاء 5437 إصابة بالفيروس، و6288 يوم الثلاثاء.

يذكر أن المكسيك كانت تسجل منذ فترة أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة، بالإضافة إلى مئات الوفيات يوميا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من تحول أمريكا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لوباء فيروس كورونا في العالم.

المصدر: وكالات