السلطات الإيطالية تمنع استخدام أماكن حفظ الأمتعة فوق مقاعد طائرات الركاب

أصدرت هيئة الطيران الوطني الإيطالية، الجمعة، قواعد جديدة لنقل الحقائب يحظر بموجبها حمل الركاب حقائب اليد في مقصورة الطائرات التي تنفذ رحلات من وإلى البلاد.

وتنص القواعد الجديدة على أنه لن يسمح للركاب باستخدام أماكن حفظ الحقائب فوق مقاعد الركاب في الطائرات، ولن يكون بإمكانهم اصطحاب الحقائب الصغيرة إلا تلك التي يمكن وضعها تحت المقعد أمامهم.

وأوضح نص القرار أن هذه الإجراءات تقوم على دوافع أمنية وصحية، ما يعني عمليا أنه سيكون على الركاب في أغلب الأحيان تسليم أمتعتهم إلى قسم الحقائب.

وتم اتخاذ هذا القرار بمبادرة من وزارة الصحة، بسبب مخاوف من انتشار أوسع لفيروس كورونا المستجد، ويكمن الهدف من هذا الإجراء منع التلامس بين الركاب والحد من الحركة داخل الطائرات.

وأصدرت السلطات الإيطالية الإرشادات التي حظرت اصطحاب الركاب أمتعة "كبيرة" على متن الطائرات يوم 11 يونيو، لكن لم يتم في حينه تحديد الحجم الدقيق للحقائب التي يسمح بنقلها إلى مقصورة الطائرة.

المصدر: وكالات