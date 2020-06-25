عمران خان يواجه انتقادات لكلامه حول "استشهاد" أسامة بن لادن

انتقدت أحزاب المعارضة الباكستانية رئيس الوزراء عمران خان لتصريحه حول "استشهاد" زعيم "القاعدة" أسامة بن لادن نتيجة لعملية أمنية أمريكية في 2011.

وقال المعارض خواجة محمد آصف، العضو في حرب "الرابطة الإسلامية" الباكستاني، الذي كان وزيرا للخارجية في 2017 – 2018، إن ابن لادن كان إرهابيا، مضيفا "أنه دمر بلادي وخان يصفه بالشهيد".

من جانبه، وجه زعيم حزب الشعب الباكستاني بلاول بوتو زارداري، نجل الرئيس الباكستاني الأسبق آصف علي زارداري ورئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو، اتهامات إلى عمران خان بتمجيد التطرف.

ويأتي ذلك بعد أن قال عمران خان: "لن أنسى إحراج الباكستانيين عندما جاء الأمريكيون إلى أبوت آباد وقتلوا أسامة بن لادن، فارتقى شهيدا".

يذكر أن القوات الأمريكية الخاصة نفذت عملية لتصفية أسامة بن لادن على الأراضي الباكستانية في عام 2011 دون إبلاغ الحكومة الباكستانية بذلك.

المصدر: رويترز