وزير المالية المكسيكي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن وزير المالية المكسيكي، أرتورو هيريرو، إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون أرفع مسؤول مريض بالعدوى في حكومة البلاد التي تشهد أوضاعا وبائية متدهورة بسبب تسارع انتشار الجائحة.

وقال هيريرو، في تغريدة نشرها مساء اليوم الخميس على حسابه في موقع "تويتر": "تم إبلاغي الآن بأن نتائج فحص خاص بـCOVID-19 خضعت له أعطى نتائج إيجابية. لدي أعراض ضئيلة جدا. وأعتبر من هذه اللحظة داخل العزل الصحي وسأواصل العمل من البيت".

Me acaban de comunicar que di positivo en la prueba de Covid19. Tengo síntomas muy menores. A partir de este momento estaré en cuarentena, y continuaré trabajando desde mi casa. — Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) June 25, 2020

وتشهد المكسيك في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا كبيرا للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد وسط تزايد الانتقادات الموجهة إلى رئيس حكومة البلاد، لوبيس أوبرادور، بسبب تعامله مع الجائحة التي شنت ضربة موجعة إلى اقتصاد البلاد.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ11 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ196847 حالة، كما تحتل المرتبة الـ7 من حيث حصيلة الوفيات بالمرض بـ24324 حالة.

المصدر: وكالات